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Посетителей торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва (ФОТО)

19 июня 2017, 09:35Добавить новость
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В Екатеринбурге посетителей торгового центра эвакуировали из-за угрозы взрыва. 

Как пишет Е1, сообщение о подозрительном предмете поступило в полицию вечером в выходной день, когда в здании было много народу. Было принято решение проводить немедленную эвакуацию.

На место инцидента выехали медики и спасатели. По громкой связи сообщили о задымлении в здании и попросили горожан централизованно эвакуироваться.

Как сообщают очевидцы, некоторые люди впали в панику. К счастью, никто не пострадал. Угроза взрыва не подтвердилась.


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Фото: Е1

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