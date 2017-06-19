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Новости Нижнего Тагила

Пьяный водитель в Ивделе сбил пенсионерку и с ней на капоте съехал в пруд (ФОТО)

19 июня 2017, 16:10Добавить новость
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В Ивделе пьяный водитель сбил пенсионерку и с ней на капоте съехал в водоем.

Как сообщает ZNAK, пенсионерка двигалась по обочине дороги. Пьяный водитель не справился с управлением и зацепил женщину. От столкновения она оказалась на капоте, и машина вместе с ней съехала в водоем.

В результате ДТП водитель не пострадал. Пожилая женщина госпитализирована с множественными переломами. Правоохранители начали проверку по данному происшествию, результатом которой станет принятие соответствующего процессуального решения.


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Фото: ZNAK.COM

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