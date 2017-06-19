Водитель ГАЗели ударил мужчину и оттащил его с проезжей части в Каменске-Уральском (ФОТО, ВИДЕО)

По записи с камер видно, что водитель ГАЗели подъехал к пешеходному переходу, а затем завернул и остановился. В это время дорогу переходил мужчина. Водитель ГАЗели настигает прохожего и одним ударом укладывает его на землю. Затем он оттаскивает мужчину под свой автомобиль. Далее к делу подключаются сотрудники полиции.



Очевидцы, которые сообщили KU66.RU эту новость, предположили, что мужчина, лежащий на земле, был мёртв. Однако издание позже сообщило, что мужчина пришел в себя, и не стал обращаться в полицию. Конфликт произошел на почве семейной ссоры. Тем не менее, в полиции города заверили, что проверку по данному факту проведут.