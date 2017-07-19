| регистрация
Новости Нижнего Тагила

5-летний ребёнок погиб в Нижнем Тагиле: ребёнок выпал из открытого окна 5-ого этажа

19 июля 2017, 11:30Добавить новость
безопасность,дети,Нижний Тагил,ребенок,окна,выпадение,опасность,высота,риск,ответственность

17 июля из дома по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле с 5 этажа выпал пятилетний ребёнок.

В силу естественной любознательности детей, окна представляют для них серьёзную опасность, особенно учитывая то, что открыть современное пластиковое окно даже для маленького ребёнка не представляет сложности.

 

На момент выпадения ребёнка из окна в квартире с ним находился мужчина. Следственный комитет проводит проверку этого инцидента.

 

Подробно об обстоятельствах выпадения мы пока распространяться не будем, поскольку проводим проверку. Проверка пока начата, установлено, что ребёнок выпал из окна. Дома находился мужчина. По результатам проверки будет принято решение. Ребёнок, конечно, не выжил, -- сообщили редакции TagilCity.ru в Следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила.

 

Результаты проверки станут известны позже.

 

В связи с данным инцидентов полиция Нижнего Тагила не оставлять детей без присмотра и установить специальные защитные устройства на окна.

 

Огромная просьба обеспечить на окнах наличие специальных запирающих устройств, которые будут препятствовать свободному открыванию окон детьми, -- рекомендует пресс-служба УВД Нижнего Тагила.

 

 

 
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Прокуратура проверит изготовителя вафли с шурупом: проверка поставщика завершилась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 июля, 18:55
3 0
Доследственная проверка по факту избиения врача в Нижнем Тагиле началась после публикации TagilCity.ru
22 июня, 17:00
6 1
Профилактическая операция по работе с несовершеннолетними «Подросток» стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)
15 июня, 15:35
1 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 232
Подписаться на новости