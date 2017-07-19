Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Тагиле: предполагаемая причина возгорания - поджог (ФОТО)

На сгоревший на Тагилстрое автобус обратили внимание представители городской общественности Нижнего Тагила.



Об обстоятельствах возгорания, уничтожившего транспортное средство, журналисты TagilCity.ru узнали в Отделе надзорной деятельности.

Автобус ПАЗ модели 3204 сгорел близ жилого дома по адресу ул. Землячки, 15. Пламя охватило моторный отсек и салон автобуса. Площадь пожара составила около 14 кв. м. В его тушении принимали участие пожарные 12 и 36 пожарных частей, а также специальная техника в количестве двух единиц. Предполагаемой причиной возгорания является поджог, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности по городу Нижний Тагил.



Специалисты МЧС уточнили, что по факту пожара проводится проверка.

Фото: ОД «Тагил без ям», 18 июля, 2017 г.



Напомним, в ночь с 18 на 19 июля в одном из дворов Вагонки взорвался автомобиль Hyundai Solaris. По факту этого возгорания также проводится проверка, но никаких подробностей пока нет.