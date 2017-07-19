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Новости Нижнего Тагила

Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Тагиле: предполагаемая причина возгорания - поджог (ФОТО)

19 июля 2017, 15:50Добавить новость
Нижний Тагил,поджог,пожар,автобус,ПАЗ,Землячки,Тагилстрой
Автобус ПАЗ сгорел 18 июля на ул. Землячки в Нижнем Тагиле. Предполагается, что автобус подожгли.

На сгоревший на Тагилстрое автобус обратили внимание представители городской общественности Нижнего Тагила.

Об обстоятельствах возгорания, уничтожившего транспортное средство, журналисты TagilCity.ru узнали в Отделе надзорной деятельности.

 

Автобус ПАЗ модели 3204 сгорел близ жилого дома по адресу ул. Землячки, 15. Пламя охватило моторный отсек и салон автобуса. Площадь пожара составила около 14 кв. м. В его тушении принимали участие пожарные 12 и 36 пожарных частей, а также специальная техника в количестве двух единиц. Предполагаемой причиной возгорания является поджог, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности по городу Нижний Тагил. 


Специалисты МЧС уточнили, что по факту пожара проводится проверка.

 

Нижний Тагил,поджог,пожар,автобус,ПАЗ,Землячки,Тагилстрой

Фото: ОД «Тагил без ям», 18 июля, 2017 г. 


Напомним, в ночь с 18 на 19 июля в одном из дворов Вагонки взорвался автомобиль Hyundai Solaris. По факту этого возгорания также проводится проверка, но никаких подробностей пока нет.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (2)
Матвей Лукич 19.07.2017 16:41:53 #
Вчера писали, что он ДНЁМ сгорел из-за халатности водителя. Водила рядом бегал и охал, что не туда канистру поставил. И да, больше двоеточий в заголовках, больше!!! Кто вас в школе пунктуации-то учил? Я хочу этому человеку в глаза посмотреть...
DeathSaler 19.07.2017 16:49:04 #
от поджога ничего не спасет. машина выгорает за 5-10 минут и после этого ее только в копровый. восстанавливать и ездить на таком авто - самоубийство.
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