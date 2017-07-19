Иномарка корейского производства взорвалась в одном из дворов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Среагировав на звук сигнализации, хозяева припаркованных рядом машин поспешили перепарковать свои транспортные средства.
Вскоре горящий автомобиль взорвался. В начале четвертого ночи на место происшествия прибыли пожарные Нижнего Тагила. Вместе с дознавателями они исследовали место возгорания и опрашивали свидетелей до 3:35.
Хозяин автомобиля, с которым также удалось пообщаться журналистам TagilCity.ru, не исключает вероятность криминального характера возгорания.
Не могу точно сказать, поджог или нет, но в любом случае буду обращаться в полицию с заявлением, -- рассказал журналистам TagilCity.ru хозяин сгоревшего автомобиля Николай.
Официальную информацию от полиции и пожарных, а также результаты проверки этого инцидента, портал TagilCity.ru сообщит позже.