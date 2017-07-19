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Новости Нижнего Тагила

Наезд на мужчину на пешеходном переходе произошел в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

19 июля 2017, 09:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в Тагилстроевском районе 18 июля в вечернее время произошел наезд на пешехода.

Инцидент произошел на ул. Перова. Водитель автомашины марки «Фольксваген» допустил наезд на пешехода.

Пострадавшим оказался молодой человек 1990 г.р. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозами ушиб голеностопа и спины, а также рваной раной плеча он госпитализирован в больницу. Степень вины обоих участников дорожного движения установят сотрудники ГИБДД.



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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

 
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