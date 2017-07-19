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Бизнес в Нижнем Тагиле

Нижнетагильский зоомагазин привлечен к ответственности за многочисленные нарушения при содержании животных и рыб

19 июля 2017, 16:35Добавить новость
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По обращению тагильчан прокуратура провела проверку работы зоомагазина, в ходе которой были выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Нижнетагильская природоохранная прокуратура по сигналу жителей города провела выездную проверку зоомагазина, принадлежащего ООО «Регион-Сервис».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в зоомагазине осуществляется торговля аквариумными рыбами, птицами, рептилиями, грызунами и прочими животными.

Кроме того, в магазине содержатся: игрунка, саймири, фенек, египетские летучие собаки. Данные экзотические животные содержатся в магазине с целью привлечения клиентов, а не для продажи.

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Фото: Нижнетагильская природоохранная прокуратура

Среди выявленных нарушений: отсутствие журналов поступления-выбытия, дезинфекции, паспортов на некоторых животных. Также в магазине не проводится карантирование: у животных нет документов об этом.  

За неисполнение ветеринарно-санитарных требований директору ООО «Регион-Сервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Также возбуждено дело об административной ответственности в отношении данного юрлица.

Постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения в Департамент ветеринарии Свердловской области, сообщает помощник Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Тюрин С. Е.

 
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