Нижнетагильский зоомагазин привлечен к ответственности за многочисленные нарушения при содержании животных и рыб

По обращению тагильчан прокуратура провела проверку работы зоомагазина, в ходе которой были выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Нижнетагильская природоохранная прокуратура по сигналу жителей города провела выездную проверку зоомагазина, принадлежащего ООО «Регион-Сервис».





В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в зоомагазине осуществляется торговля аквариумными рыбами, птицами, рептилиями, грызунами и прочими животными.



Кроме того, в магазине содержатся: игрунка, саймири, фенек, египетские летучие собаки. Данные экзотические животные содержатся в магазине с целью привлечения клиентов, а не для продажи.





Фото: Нижнетагильская природоохранная прокуратура





Среди выявленных нарушений: отсутствие журналов поступления-выбытия, дезинфекции, паспортов на некоторых животных. Также в магазине не проводится карантирование: у животных нет документов об этом.





За неисполнение ветеринарно-санитарных требований директору ООО «Регион-Сервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Также возбуждено дело об административной ответственности в отношении данного юрлица.





Постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения в Департамент ветеринарии Свердловской области, сообщает помощник Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Тюрин С. Е.