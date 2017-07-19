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Новости Нижнего Тагила

Обвиняемый в убийстве своих жены и дочери сотрудник ФСБ из Екатеринбурга признан невменяемым (ФОТО)

19 июля 2017, 17:05Добавить новость
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Напомним, в 2016 году в Екатеринбурге 37-летний офицер ФСБ зарезал жену и 4-месячную дочь. 7-летнюю дочь он оставил в живых и пытался убить себя.

После совершения преступления сотрудник ФСБ из Екатеринбурга утверждал, что совершить убийство своих жены и грудного ребенка его заставил компьютерный вирус, который поселился у него в голове, попав туда из мобильного телефона.

Сейчас вместо пожизненного заключения офицеру грозит принудительное лечение в психиатрической больнице. Психиатрическая экспертиза, продолжавшаяся два месяца, показала, что мужчина страдает параноидальной шизофренией. Он признан опасным для общества и самого себя, поэтому нуждается в диспансеризации, сообщает «Комсомольская правда»

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Фото: «Комсомольская правда»

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