Обвиняемый в убийстве своих жены и дочери сотрудник ФСБ из Екатеринбурга признан невменяемым (ФОТО)

После совершения преступления сотрудник ФСБ из Екатеринбурга утверждал, что совершить убийство своих жены и грудного ребенка его заставил компьютерный вирус, который поселился у него в голове, попав туда из мобильного телефона.





Сейчас вместо пожизненного заключения офицеру грозит принудительное лечение в психиатрической больнице. Психиатрическая экспертиза, продолжавшаяся два месяца, показала, что мужчина страдает параноидальной шизофренией. Он признан опасным для общества и самого себя, поэтому нуждается в диспансеризации, сообщает «Комсомольская правда».





Фото: «Комсомольская правда»