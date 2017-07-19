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Новости Нижнего Тагила

Пьяная екатеринбурженка из чувства мести сожгла автомобиль незнакомого мужчины (ФОТО)

19 июля 2017, 14:05Добавить новость
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В Екатеринбурге задержана 27-летняя женщина по подозрению в поджоге ВАЗ-2104.

Около 12 часов 15 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании отечественного автомобиля, стоявшего в одном из дворов жилого дома.

Виновницей пожара оказалась молодая женщина. Как выяснилось, подозреваемая нигде не работала. Накануне она познакомилась с мужчиной с целью распития спиртного и пригласила его к себе домой.

В дом она попасть не смогла, так как у нее не оказалось ключа от домофона. Но собутыльники не собирались расставаться и нашли стоящую во дворе машину, у которой была открыта дверь. В этом автомобиле и провели ночь мужчина и женщина.

На утро ночной спутник пошел за пивом. Женщина прождала своего собутыльника до обеда, а он не пришел. Тогда разгневанная екатеринбурженка подожгла салон авто изнутри и скрылась. Разгоревшийся огонь уничтожил «четверку» полностью: сейчас восстановлению она не подлежит.

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В отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, за 1-е полугодие 2017 года задержан 31 поджигатель автомобилей.

Напомним, ночью 19 июля в одном из дворов в Нижнем Тагиле взорвалась корейская иномарка. Полиция будет выяснять, был ли пожар результатом поджога. 

 

 

 
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