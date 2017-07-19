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Новости Нижнего Тагила

Пьяная екатеринбурженка потеряла свою четырехлетнюю племянницу

19 июля 2017, 15:10Добавить новость
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В уральской столице полицейские разыскали 4-летнюю девочку, которую ее тетя потеряла, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

15 июля жительница поселка Северка в Екатеринбурге обратилась в полицию с заявлением, что у нее пропала малолетняя племянница.

Женщина объяснила, что накануне она выпила и потом уснула. А в это время у нее дома находилась 4-летняя Полина. Рано утром, в шесть часов, хозяйка проснулась и не обнаружила ребенка.

Потерявшуюся девочку искали полицейские и сотрудники ПДН и уголовного розыска.  

После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что еще 14 июля, вечером, мать забрала свою дочь от тети и увела к себе домой. Просто родственница была настолько пьяна, что на следующий день не вспомнила об этом, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».

На нерадивую мать и тетю ребенка составлены административные протоколы. Обе женщины привлечены к ответственности. 

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