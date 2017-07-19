| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Свердловской области чуть не утонул в реке Ивдель (ВИДЕО)

19 июля 2017, 19:05Добавить новость
вода,город,Екатеринбург,МЧС,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,утонул,река,Ивдель,ППС,спасение,спасение утопающего,видео
56-летний житель Свердловской области чуть не утонул в реке Ивдель. Тонущего мужчину обнаружили сотрудники ППС.

19 июля в районе улицы Совхозной города Ивдель в разлившейся местной реке тонул мужчина. Проходивший в этот момент поблизости наряд патрульно-постовой службы, при помощи автомобильного троса вытащил пострадавшего на берег. 56-летний мужчина приехал в Ивдель на заработки вахтовым методом.

На место происшествия была вызвана бригада МЧС, однако в медицинской помощи мужчина не нуждался, сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Сотрудникам ППС, которые первыми обнаружили тонущего человека, объявлена благодарность от руководства.


Видео: Ura.ru/ Валерий Горелых

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Рыбак из Екатеринбурга спас утопающую нетрезвую компанию на Шарташе (ФОТО)
17 июля, 06:00
1 1
9-летний школьник из Екатеринбурга утонул в техническом водоеме в поселке Садовый
21 мая, 09:05
1 2
В реке Исеть обнаружили утопленника
9 июля, 11:55
0 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 337
Подписаться на новости