Житель Свердловской области чуть не утонул в реке Ивдель (ВИДЕО)

19 июля в районе улицы Совхозной города Ивдель в разлившейся местной реке тонул мужчина. Проходивший в этот момент поблизости наряд патрульно-постовой службы, при помощи автомобильного троса вытащил пострадавшего на берег. 56-летний мужчина приехал в Ивдель на заработки вахтовым методом.



На место происшествия была вызвана бригада МЧС, однако в медицинской помощи мужчина не нуждался, сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Сотрудникам ППС, которые первыми обнаружили тонущего человека, объявлена благодарность от руководства.





Видео: Ura.ru/ Валерий Горелых