Жительница Тюменской области погибла после падения с крыши отеля в Таиланде

После падения пострадавшую доставили в местную больницу. Из-за полученных травм врачам не удалось спасти россиянку. Полиция Патонга проводит собственное расследование случившегося.



Как сообщает Комсомольская Правда-Тюмень, полицейские опрашивают персонал отеля, изучают записи камер видеонаблюдения. Стало известно, что женщина часто и много спорила по телефону с каким-то мужчиной, а перед смертью оставила туфли у ограждения, рядом с которым сорвалась вниз. Полиция проверяет две версии случившегося: несчастный случай и суицид.



Десятилетняя дочь погибшей туристки находится в российском консульстве. В ближайшее время она будет отправлена к отцу в город Сургут.