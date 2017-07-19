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Новости Нижнего Тагила

Жительница Тюменской области погибла после падения с крыши отеля в Таиланде

19 июля 2017, 20:55Добавить новость
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17 июля жительница Тюменской области Полина Тарасова вместе с дочкой прилетела на курорт Патонге в Таиланд. 19 июля тело 39-летней туристки нашли перед зданием гостиницы. По предварительной версии она упала с крыши отеля, в котором отдыхала.

После падения пострадавшую доставили в местную больницу. Из-за полученных травм врачам не удалось спасти россиянку. Полиция Патонга проводит собственное расследование случившегося.

Как сообщает Комсомольская Правда-Тюмень, полицейские опрашивают персонал отеля, изучают записи камер видеонаблюдения. Стало известно, что женщина часто и много спорила по телефону с каким-то мужчиной, а перед смертью оставила туфли у ограждения, рядом с которым сорвалась вниз. Полиция проверяет две версии случившегося: несчастный случай и суицид.

Десятилетняя дочь погибшей туристки находится в российском консульстве. В ближайшее время она будет отправлена к отцу в город Сургут.

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