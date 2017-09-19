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Новости Нижнего Тагила

Испуг мог стать причиной смерти пенсионера на карусели в парке отдыха в Екатеринбурге

19 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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Экспертиза показала, что причиной гибели мужчины на аттракционах в Екатеринбурге стало заболевание сердца.

Трагедия произошла 16 сентября. Напомним, 61-летний мужчина погиб в парке отдыха в Екатеринбурге, когда катался на каруселях. Тело мужчины было направлено на экспертизу.

 

По результатам проверки эксперты установили, что причиной смерти стало заболевание пенсионера. У мужчины обнаружили кардиомиопатию – болезнь сердца. По словам медиков, с подобным заболеванием ему вообще нельзя было посещать экстремальные аттракционы.

 

Эксперты утверждают, что при кардиомиопатии могут быть 2 причины смерти – испуг и запущенная стадия заболевания, при которой сердце подвержено воздействию эмоциональных нагрузок. Медосмотр в парке отдыха не проводится, поэтому сотрудники не могли знать о болезни мужчины. На экстремальный аттракцион он пошел на свой страх и риск, пишет Комсомольская Правда.

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