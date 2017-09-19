Мэрия и цирк Екатеринбурга эвакуированы после сообщения о минировании (ФОТО)

В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании несколько социальных объектов города.

Мэрия города, цирк и ТЦ «Гринвич» были эвакуированы. Предполагается, что сотрудники полиции получили электронные письма, в которых говорилось что несколько социальных объектов города были заминированы.

Сейчас сотрудники ФСБ совместно с органами внутренних дел Екатеринбурга проверяют все сведения из полученных сообщений. В полиции сообщили, что рано говорить о том, угрожает ли людям опасность, пишет ИА «ТАСС».

Напомним, что 12 сентября полиция получала сообщения о минировании ТЦ «Гринвич» и Южного автовокзала в Екатеринбурге. Людей из зданий также эвакуировали.