Пожилой мужчина бесследно пропал в Сухом Логу

31 июля 70-летний Виктор Дмитриевич Юровских вышел из своего дома и ушёл в неизвестном направлении. С того момента местонахождение пожилого мужчины неизвестно. Следователи выясняют все обстоятельства исчезновения.



Приметы Виктора Дмитриевича: среднее телосложение, рост около 175 см, лицо овальное. Был одет в утепленную рубашку коричневого цвета, трико серого цвета и чёрные туфли кожзаменителя. Носит съемный протез 4 верхних зубов, шепелявит. Как передаёт СУ СК России по Свердловской области, пропавший пенсионер имеет заболевания, вызывающие потерю ориентации и памяти.



Любую информацию о местонахождении Юровских Виктора Дмитриевича просьба сообщать по телефону 8 (34373) 4-27-87 (дежурная часть отдела полиции).