| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пожилой мужчина бесследно пропал в Сухом Логу

19 сентября 2017, 23:15Добавить новость
город,пенсионеры,полиция,розыск,Свердловская область,пропавшие без вести,сухой лог
В Сухом Логу следователи объявили в розыск 70-летнего местного жителя. В конце июля он ушел из дома и бесследно пропал.

31 июля 70-летний Виктор Дмитриевич Юровских вышел из своего дома и ушёл в неизвестном направлении. С того момента местонахождение пожилого мужчины неизвестно. Следователи выясняют все обстоятельства исчезновения.

Приметы Виктора Дмитриевича: среднее телосложение, рост около 175 см, лицо овальное. Был одет в утепленную рубашку коричневого цвета, трико серого цвета и чёрные туфли кожзаменителя. Носит съемный протез 4 верхних зубов, шепелявит. Как передаёт СУ СК России по Свердловской области, пропавший пенсионер имеет заболевания, вызывающие потерю ориентации и памяти.

Любую информацию о местонахождении Юровских Виктора Дмитриевича просьба сообщать по телефону 8 (34373) 4-27-87 (дежурная часть отдела полиции).

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Пропавшая 3 дня назад бабушка найдена в продуктовом магазине Екатеринбурга (ФОТО)
17 сентября, 10:05
2 0
Двое пенсионеров пропали в Свердловской области (ФОТО)
5 августа, 09:00
0 1
71-летний мужчина пропал в Невьянске (ФОТО)
13 августа, 12:00
1 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 83
Подписаться на новости