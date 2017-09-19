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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка без прав и с запахом алкоголя совершила наезд на пешеходов (ФОТО)

19 сентября 2017, 06:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 16 сентября девушка без прав и с признаками алкогольного опьянения устроила ДТП с участием пешеходов на Тагилстрое.

Это случилось на улице Гоголя, рассказали в технадзоре ГИБДД. Нарушительница находилась за рулём ГАЗ-3110, в это время по дороге шли три пешехода.

Под колесами авто едва не оказались все трое, однако мужчина, услышав, что приближается автомобиль, оттолкнул ребенка. Незначительными травмами отделался один из трёх пешеходов, идущих вдоль дороги.

В ходе проверки выяснилось, что у дамы есть все признаки алкогольного опьянения, однако на медосвидетельствование она не согласилась. За это водитель получила административный протокол. По факту ДТП проводится проверка.

 

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Фото: технадзор ГИБДД
 
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