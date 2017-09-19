Трое детей изъяты у пьющей матери в Первоуральске (ВИДЕО)

В Первоуральске у жительницы города забрали троих детей.
19 сентября местная жительница оставила в интернете гневный пост, в котором жаловалась на многодетную мать троих детей. Она утверждала, что женщина не занимается воспитанием своих детей и часто выпивает. При этом один ребенок является инвалидом.
Также жительница Первоуральска пожаловалась на то, что ни представители органов опеки, ни полиция не предпринимали каких-либо действий в отношении данной семьи.
Сообщение об этом инциденте появилось во многих СМИ. В связи с чем Следственный комитет организует доследственную проверку. В ее ходе сотрудники будет дана оценка действиям или бездействую сотрудников органов опеки.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение, пишет СУ СК по Свердловской области.