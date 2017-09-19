Водитель иномарки погиб под колесами КАМАЗа после ДТП на ЕКАД (ФОТО)

Поздним вечером 18 сентября на 11 километре ЕКАД под колесами грузовика погиб 33-летний мужчина. Как сообщают свидетели аварии, КАМАЗ двигался по трассе в сторону Березовского и сбил мужчину на проезжей части.





Незадолго до трагедии на этом участке автодороги произошло ДТП с участием легковых машин. «Киа Сид» столкнулась с «Дэу Нексией», водитель которой поворачивал влево на прилегающую территорию. Водители вышли из иномарок на проезжую часть, чтобы оценить причиненный аварией ущерб.





Когда оба мужчины находились на дороге, КАМАЗ сбил водителя автомобиля «Киа Сид». Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что данный участок дороги плохо освещен, а водители были одеты в темную одежду. Мужчина за рулем грузовика мог их не заметить. Будет проведено расследование по факту аварии, пишет Наша Газета.





Фото: Наша Газета