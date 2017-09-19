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Новости Нижнего Тагила

Жительница Туринска упала в вырытую коммунальщиками яму и сломала руку (ФОТО)

19 сентября 2017, 12:30Добавить новость
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В конце июля в Туринске 41-летняя женщина сломала руку после падения в вырытую коммунальщиками траншею. В отношении ЖКХ возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 30 июля на улице Путейцев в городе Туринск. Представители МУП ЖКХ «Теплосеть» проводили ремонт тепловой трассы и вырыли яму глубиной около метра. Траншея не освещалась и не была огорожена. Поздним вечером 41-летняя жительница Туринска не заметила яму и упала в нее.

В результате падения женщина сломала руку, пишет УралПолит. Полученные травмы медики определили как тяжелый вред здоровью. В отношении ЖКХ «Теплосеть» 18 сентября было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Следственный комитет устанавливает личности ответственных за соблюдение безопасности ремонтных работ предприятия. Виновникам грозит до 3 месяцев лишения свободы.

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Фото: УралПолит

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