Жительница Туринска упала в вырытую коммунальщиками яму и сломала руку (ФОТО)

Инцидент произошел 30 июля на улице Путейцев в городе Туринск. Представители МУП ЖКХ «Теплосеть» проводили ремонт тепловой трассы и вырыли яму глубиной около метра. Траншея не освещалась и не была огорожена. Поздним вечером 41-летняя жительница Туринска не заметила яму и упала в нее.





В результате падения женщина сломала руку, пишет УралПолит. Полученные травмы медики определили как тяжелый вред здоровью. В отношении ЖКХ «Теплосеть» 18 сентября было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».





Следственный комитет устанавливает личности ответственных за соблюдение безопасности ремонтных работ предприятия. Виновникам грозит до 3 месяцев лишения свободы.





Фото: УралПолит