4-летний ребенок умер во сне в Нижнем Тагиле

Трагический инцидент произошел в одном из домов на улице Коминтерна. Проснувшись утром, родители обнаружили, что ребенок скончался:

Около 8 часов утра родители проснулись и обнаружили, что мальчик не подаёт признаков жизни. Нам об этом сообщили около 9 часов. Сейчас мы ждём результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти, -- рассказал руководитель районного следственного отдела Денис Кельбиханов.

Другой ребенок погиб в Нижнем Тагиле в начале декабря. Родители оставили его в сумке-переноске рядом с включенной электроплиткой. От электроприбора сумка загорелась, и ребенок получил ожоги, которые привели к смерти.