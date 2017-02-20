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Новости Нижнего Тагила

4-летний ребенок умер во сне в Нижнем Тагиле

20 февраля 2017, 13:00Добавить новость
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Прошедшей ночью, 20 февраля, в Нижнем Тагиле скончался ребенок. Следственный отдел Дзержинского района уже начал проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Следователи ожидают результатов медицинской экспертизы.

Трагический инцидент произошел в одном из домов на улице Коминтерна. Проснувшись утром, родители обнаружили, что ребенок скончался:

 

Около 8 часов утра родители проснулись и обнаружили, что мальчик не подаёт признаков жизни. Нам об этом сообщили около 9 часов. Сейчас мы ждём результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти, -- рассказал руководитель районного следственного отдела Денис Кельбиханов.

 

Другой ребенок погиб в Нижнем Тагиле в начале декабря. Родители оставили его в сумке-переноске рядом с включенной электроплиткой. От электроприбора сумка загорелась, и ребенок получил ожоги, которые привели к смерти.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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