Бывшая сотрудница полиции совершила самоубийство в Нижнем Тагиле из-за подозрения в должностном преступлении

33-летняя женщина, бывшая сотрудница полиции, совершила самоубийство накануне в Нижнем Тагиле.

Подробности произошедшего в настоящий момент не раскрываются, но известно, что женщина была уволена из органов 2 сентября 2016 года.





Сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области выявили совершенное данной сотрудницей преступление. Были собраны материалы, которые затем были направлены в региональный следственный комитет для рассмотрения и принятия процессуального решения. Сама сотрудница была уволена из полиции 2 сентября 2016 года, -- сообщил журналистам TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Согласно информации из источников редакции, преступлением, в котором подозревалась сотрудница полиции, является хищение денежных средств со сберегательной книжки умершей женщины. В предсмертной записке 33-летная бывшая сотрудница полиции написала, что стала жертвой оговора.