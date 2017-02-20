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Новости Нижнего Тагила

Бывшая сотрудница полиции совершила самоубийство в Нижнем Тагиле из-за подозрения в должностном преступлении

20 февраля 2017, 12:40Добавить новость
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33-летняя женщина, бывшая сотрудница полиции, совершила самоубийство накануне в Нижнем Тагиле. 

Подробности произошедшего в настоящий момент не раскрываются, но известно, что женщина была уволена из органов 2 сентября 2016 года. 

Сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области выявили совершенное данной сотрудницей преступление. Были собраны материалы, которые затем были направлены в региональный следственный комитет для рассмотрения и принятия процессуального решения. Сама сотрудница была уволена из полиции 2 сентября 2016 года, -- сообщил журналистам TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 


Согласно информации из источников редакции, преступлением, в котором подозревалась сотрудница полиции, является хищение денежных средств со сберегательной книжки умершей женщины. В предсмертной записке 33-летная бывшая сотрудница полиции написала, что стала жертвой оговора.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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