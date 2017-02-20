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Новости Нижнего Тагила

Двое пострадали в результате столкновения иномарок в Нижнем Тагиле

20 февраля 2017, 14:30Добавить новость
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На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором столкнулись 2 иномарки. В результате пострадали 2 человека. 15 февраля утром, в 08:20, 42-летний водитель Renault Logan не предоставил преимущество в движении Chevrolet Lanos и допустил столкновение. 

В результате произошедшего ДТП 20-летний водитель «Шевроле» и его пассажир, 17-летняя девушка, получили травмы. У молодого человека диагностировано сотрясение головного мозга, девушка получила ушиб мягких тканей головы и ушиб колена. После оказанной медицинской помощи оба отпущены домой. 

 
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