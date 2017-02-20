Экс-возлюбленный пришел на встречу к подруге с пистолетом и группой поддержки в Каменске-Уральском

По всей видимости, парень хотел припугнуть свою юную подругу, поскольку известно, что незваные гости приставляли пистолет к голове и груди школьницы, при этому удерживая девушку. О том, что у молодых людей имеется оружие, она сообщила охраннику учебного заведения. Позже выяснилось, что пистолет был травматическим.



Известно, что молодой человек подрабатывал в школе, где и познакомился со своей будущей девушкой, передает начальник пресс-службы МВД Валерий Горелых. Отметим, что в полиции факт подозрительного визита подтверждают.