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Мошенники по дешевке продавали земельные участки под Екатеринбургом

20 февраля 2017, 12:45Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,мошенничество,прокуратура,продажа,дача,земельный участок,уголовное дело,Березовский
В Березовском Свердловской области прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту мошеннических действий с земельными участками. Как пишет «Правда УРФО», в осенне-зимний период 2015 года неустановленные лица продавали не принадлежащие им земельные участки в садовом товариществе в Березовском. Мошенники использовали для этого поддельные документы и представлялись собственниками садовых участков.
 
Сделки совершались при участии сотрудницы «Росреестра», а покупатели привлекались очень низкой ценой на участки.
 
Возбуждены уголовные дела в отношении инженера «Росреестра» и группы неустановленных лиц, обвиняющихся в мошенничестве.
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