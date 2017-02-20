Мошенники по дешевке продавали земельные участки под Екатеринбургом

В Березовском Свердловской области прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту мошеннических действий с земельными участками. Как пишет «Правда УРФО», в осенне-зимний период 2015 года неустановленные лица продавали не принадлежащие им земельные участки в садовом товариществе в Березовском. Мошенники использовали для этого поддельные документы и представлялись собственниками садовых участков.
Сделки совершались при участии сотрудницы «Росреестра», а покупатели привлекались очень низкой ценой на участки.
Возбуждены уголовные дела в отношении инженера «Росреестра» и группы неустановленных лиц, обвиняющихся в мошенничестве.