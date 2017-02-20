Прорыв трубы стал причиной затопления улиц в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Из-за повреждения водовода часть проспекта Ленина вы Екатеринбурге была залита водой, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Сегодня в уральской столице произошла коммунальная авария. Сообщение об утечке воды поступило в экстренную службу в 12:30. Из-за этого движение троллейбусов в жилом районе Втузгородка было парализовано: на дороге стояла вода.
В МУП «Водоканал» сообщили о том, что на место ЧП для ликвидации аварии была выслана бригада коммунальных рабочих. Поврежденный участок водовода был отключен. Водоснабжение в соседних домах нарушено не было. Последствия аварии ликвидируются.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге подобная коммунальная авария произошла на Уралмаше.
Фото: TagilCity.ru