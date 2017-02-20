Renault Sandero загорелся в Нижнем Тагиле из-за неисправности электропроводки

В противопожарной службе предполагают, что автомобиль загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. Звонок диспетчеру поступил в воскресенье, около 15 часов. На место происшествия прибыли 5 пожарных, которые справились с огнем за считанные минуты.

Повреждена обшивка салона автомобиля Renault Sandero. Предполагаемая причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Неисправности электропроводки практически каждый месяц становятся причиной загорания автомобилей и строений в Нижнем Тагиле. Так, в начале февраля в центре города сгорела «Газель». А 12 февраля во Дворце ледового спорта произошло задымление из-за перегревшегося кабеля.