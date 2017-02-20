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Новости Нижнего Тагила

Renault Sandero загорелся в Нижнем Тагиле из-за неисправности электропроводки

20 февраля 2017, 11:50Добавить новость
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Очередной легковой автомобиль сгорел в Нижнем Тагиле за прошедшие выходные. На этот раз загорание автотранспорта произошло на улице Подсобная в микрорайоне Северный.

В противопожарной службе предполагают, что автомобиль загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. Звонок диспетчеру поступил в воскресенье, около 15 часов. На место происшествия прибыли 5 пожарных, которые справились с огнем за считанные минуты.

 

Повреждена обшивка салона автомобиля Renault Sandero. Предполагаемая причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

Неисправности электропроводки практически каждый месяц становятся причиной загорания автомобилей и строений в Нижнем Тагиле. Так, в начале февраля в центре города сгорела «Газель». А 12 февраля во Дворце ледового спорта произошло задымление из-за перегревшегося кабеля.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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