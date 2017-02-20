Подозреваемые сын и мать из Екатеринбурга заранее спланировали убийство доставщицы пенсий (ФОТО, ВИДЕО)

Убитую звали Эмма Кардановна. Обвиняемыми на суде предстали Константин Рыжков и его мать Людмила. Женщина была отправлена до 17 апреля в СИЗО, ее сын проведет там на день больше.



Молодой мужчина рассказал, что он не работает, долгое время был иждивенцем у своей матери, пока в прошлом году не устроился разнорабочим. Им с матерью нужны были деньги на жизнь и уход, кроме того, женщина страдает диабетом. Ранее Людмила работала коллектором и взыскивала долги с пенсионеров.

Следователи рассказали, что убийство было запланировано. Пара ждала Эмму Кардановну у себя в квартире, где она и была зарезана. Интересно, что в квартире подозреваемых обнаружили 186 тысяч рублей. Однако пока в интересах следствия не сообщается, были ли это те средства, которые они похитили из сумки.