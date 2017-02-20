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Подозреваемые сын и мать из Екатеринбурга заранее спланировали убийство доставщицы пенсий (ФОТО, ВИДЕО)

20 февраля 2017, 08:30Добавить новость
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В Екатеринбурге состоялось судебное заседание, на котором выяснялись обстоятельства жуткого убийства доставщицы пенсий. Напомним, пожилая женщина была убита в подъезде одного из домов на Самоцветном бульваре в минувшую пятницу.

Убитую звали Эмма Кардановна. Обвиняемыми на суде предстали Константин Рыжков и его мать Людмила. Женщина была отправлена до 17 апреля в СИЗО, ее сын проведет там на день больше.

Молодой мужчина рассказал, что он не работает, долгое время был иждивенцем у своей матери, пока в прошлом году не устроился разнорабочим. Им с матерью нужны были деньги на жизнь и уход, кроме того, женщина страдает диабетом. Ранее Людмила работала коллектором и взыскивала долги с пенсионеров.

 

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Убитая Эмма Кардановна. Фото: E1.ru

 

Следователи рассказали, что убийство было запланировано. Пара ждала Эмму Кардановну у себя в квартире, где она и была зарезана. Интересно, что в квартире подозреваемых обнаружили 186 тысяч рублей. Однако пока в интересах следствия не сообщается, были ли это те средства, которые они похитили из сумки.

 

Видео: Е1.
© TagilCity.ru
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