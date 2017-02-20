Три автомобиля столкнулись на перекрестке у автомобильного моста в Нижнем Тагиле (ФОТО)

ДТП произошло в 15:25. В ГИБДД сообщили, что водитель Ford допустил столкновение с отечественным автомобилем. Один из очевидцев этой аварии рассказал редакции TagilCity.ru больше об этой аварии. В тот день на перекрестке стояли три машины. Они затруднили автомобильное движение на этом участке дорог, а осколки на дороге заставили проезжавших мимо автомобилистов быть осторожнее:

Там был синий Ford Focus, шоколадная Lada Kalina Sport и ещё одна иномарка. Они стояли на дороге. Осколки стёкла, пластика, антифриз находились на дороге. Пришлось переживать за свои колёса, -- рассказал тагильчанка Любовь.

После того, как машины покинули место ДТП, обломки так и остались лежать на проезжей части. На обочине дороги остался лежать бампер от одной из них.