Три человека погибли в ДТП из пяти машин на трассе Екатеринбург – Пермь (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло столкновение 5-и автомобилей. По предварительной информации, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Toyota Corolla Fielder. После первого столкновения он «лоб в лоб» ударился об грузовик «ДАФ».



В это время Toyota развернуло, и она вылетела на встречную полосу, где произошли еще столкновения с грузовой фурой

Volvo

и легковым авто Ford Fusion.







Ранее в ДТП на той же трассе



На месте происшествия сразу же погибли 3 человека – водитель и 2 пассажира «семерки» ВАЗ. Водитель и женщина-пассажир Ford Fusion получили травмы и были госпитализированы. Из-за ЧП на дороге движение автотранспорта было затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются инспекторами ГИБДД.Ранее в ДТП на той же трассе пострадали пять человек

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области