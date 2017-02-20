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Три человека погибли в ДТП из пяти машин на трассе Екатеринбург – Пермь (ФОТО)

20 февраля 2017, 17:45Добавить новость
ГИБДД,Екатеринбург,Свердловская область,Екатеринбург - Пермь,дтп,пострадавшие,смерть,авария
На свердловской трассе в районе поселка Бисерть произошло массовое ДТП, в котором погибли 3 человека. 2 получили серьезные травмы, сообщает газета «Вечерние ведомости». На трассе Пермь – Екатеринбург произошло столкновение 5-и автомобилей. По предварительной информации, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Toyota Corolla Fielder. После первого столкновения он «лоб в лоб» ударился об грузовик «ДАФ». 

В это время Toyota развернуло, и она вылетела на встречную полосу, где произошли еще столкновения с грузовой фурой Volvo и легковым авто Ford Fusion. 

На месте происшествия сразу же погибли 3 человека – водитель и 2 пассажира «семерки» ВАЗ. Водитель и женщина-пассажир Ford Fusion получили травмы и были госпитализированы. Из-за ЧП на дороге движение автотранспорта было затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются инспекторами ГИБДД.

Ранее в ДТП на той же трассе пострадали пять человек.
ГИБДД,Екатеринбург,Свердловская область,Екатеринбург - Пермь,дтп,пострадавшие,смерть,авария
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области
© TagilCity.ru
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