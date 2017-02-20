Вернувшиеся снегопады усложнили ситуацию на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)

Местами пройдёт сильный снег. На дорогах возможен гололёд из снежного наката, что усложняет управление транспортными средствами.



Водитель должен учитывать интенсивность движения и видимость. Исходя из метеорологических условий выбирать оптимальный скоростной режим, обеспечивающий возможность непрерывного контроля за движением транспортных средств.





Сегодня днём произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Островского, неподалёку от остановки «Новокомсомольская». Автомобиль Renault Duster столкнулся с автомобилем Ford.





Автомобиль Renault, управляемый девушкой, допустил наезд на стоящий автомобиль Ford. За рулём автомобиля американской марки находился мужчина, -- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Виновник аварии устанавливается.



