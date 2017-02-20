Вернувшиеся снегопады усложнили ситуацию на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)

В Нижнем Тагиле возобновятся снегопады, но морозов уже не предвидится. Для избежания ДТП водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности на дороге.
Местами пройдёт сильный снег. На дорогах возможен гололёд из снежного наката, что усложняет управление транспортными средствами.
Водитель должен учитывать интенсивность движения и видимость. Исходя из метеорологических условий выбирать оптимальный скоростной режим, обеспечивающий возможность непрерывного контроля за движением транспортных средств.
Сегодня днём произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Островского, неподалёку от остановки «Новокомсомольская». Автомобиль Renault Duster столкнулся с автомобилем Ford.
Автомобиль Renault, управляемый девушкой, допустил наезд на стоящий автомобиль Ford. За рулём автомобиля американской марки находился мужчина, -- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
Виновник аварии устанавливается.