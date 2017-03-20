| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Бизнесмен устроил стрельбу в офисе бывшей жены в Екатеринбурге

20 марта 2017, 17:10Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,оружие,ружье,стрельба,бизнесмен,развод,ЧП
В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу в офисе своей бывшей жены. 17 марта пьяный предприниматель ворвался в кабинет своей экс-супруги и устроил конфликт, который закончился пальбой из ружья. После сообщения в дежурную часть полиции группа оперативников выехала на место ЧП. 

Никто из людей не пострадал, но было повреждено имущество: бывший муж стрелял по компьютеру экс-супруги. Также повреждена дверь автомобиля Chevrolet Lanos: пуля срикошетила и попала в иномарку. 

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено административное дело по статье «мелкое хулиганство». Огнестрельное оружие коммерсанта изъято и передано экспертам для исследования. 

Экс-супруга обратилась в полицию с заявлением: претензий к бывшему супругу не имеет. Тем более, у них остается общий бизнес: женщина является совладелицей фирмы, которой руководит ее экс-супруг. Предприятие занимается сдачей внаем недвижимости и изготовлением деревянных конструкций, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее СМИ стало известно о том, что пьяный мужчина пытался застрелить свою жену на трассе под Екатеринбургом.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Пьяный мужчина стрелял в жену из ружья в Екатеринбурге 15 марта, 16:45
Личности устроивших бойню с гранатой во дворе Уралмаша в Екатеринбурге установлены 27 февраля, 18:00
Табельное оружие и спецсредство «Еж-1» пришлось применить полиции Екатеринбурга для задержания водителей-нарушителей ПДД (ФОТО) 7 февраля, 15:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 251
Подписаться на новости