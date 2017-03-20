Кирпич упал с крыши на 5-летнюю девочку в Нижнем Тагиле: ребенок в реанимации, в городе внеплановая проверка

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле произошло ЧП – на ул. Быкова на девочку 2012 г. р. с крыши дома №36 упал кирпич. Ребенок получил ЧМТ и госпитализирован в медучреждение. Сейчас пострадавшая прооперирована и находится в реанимации. Как сообщил начальник ЖКХ города, данный дом находится под управлением самих жильцов – от дома отказались все управляющие компании. Здание ветхое и стоит на очереди на капитальный ремонт. Кирпич, вероятнее всего, упал из кладки трубы, находящейся на крыше. Убрать ненужные кирпичные трубы не представляется возможным из-за технических особенностей дома.
Сергей Носов экстренно собрал группу для проверки крыш всех городских домов на наличие мусора.