Комплексная федеральная программа нужна для решения проблемы ветшающих в Нижнем Тагиле многоквартирных домов (ФОТО)

Дом на улице Быкова построен в 1960 году. За прошедшие годы здание основательно обветшало. Причиной трагедии стали кирпичные трубы на крыше дома, которые от старости постепенно разрушаются. Ещё осенью коммунальные работники убирали там расшатавшиеся кирпичи, однако зимой кладка продолжила разрушаться, что и привело к падению кирпича на голову 4-летней девочки. Капитальный ремонт ожидается только в 2021-2023 годах.

Подобных домов в Нижнем Тагиле с каждым годом становится всё больше, и справиться с нарастающих валом проблем своими силами муниципалитет не может. В мэрии редакции TagilCity.ru сообщили, что для позитивных изменений нужна комплексная федеральная программа, в которой будут спланированы работы и подсчитаны расходы.

Где-то в индивидуальном порядке мы решим вопрос. Но что делать в целом? Что произойдёт с этим домом до 2023 года? У нас много домов, которые признаны аварийными. Людей надо расселять, а для этого нужны деньги. Нужна комплексная федеральная программа, в которой всё будет подсчитано. Нужно понимать, какой механизм дальше будет, ведь количество таких домов с каждым годом будет расти. Произошедшая трагедия — это повод начать думать, что делать дальше. Но это вне полномочий муниципалитета. Сам муниципалитет не потянет такие вещи, -- рассказали редакции портала TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.

Дом №36 и рабочие коммунальной службы

Журналист TagilCity.ru побывал на месте происшествия. Жильцы дома рассказали, что мама пострадавшей девочке сейчас в больнице, а крыша уже давно несёт потенциальную опасность:

Мама в больницу уехала, к дочке. А всю эту работу по дому раньше надо было делать. Тут ещё летом кирпичи падали. Мы своих детей предупреждали, чтобы они рядом с домом не играли. В соседнем доме женщина одна даже к депутату какому-то обращалась. Его люди приезжали, фотографировали, но помощи мы не дождались, -- отметили жильцы.

Именно из этого подъезда вышла пострадавшая девочка

Сейчас внимание коммунальных служб и администрации приковано к этому дому. На крыше и вокруг дома убирается снег и лёд, а наиболее опасные трубы демонтируются. Впрочем, убрать их совсем нельзя, ведь это вентиляционные отводы для газовых колонок.

Дом управляется собственниками жилья. Из 16 квартир лишь 9 регулярно выплачивают коммунальные платежи, собираемость находится на уровне 43%. Из-за этого управляющие компании отказались от обслуживания этого дома. Однако такой дом не единственный в Нижнем Тагиле. Схожая картина наблюдается и в соседних домах:

У соседки на втором этаже в кухне проседает потолок. Когда я к ней в гости прихожу, я сажусь в уголок, чтобы в случае чего на голову потолок не упал. А пол там ходуном ходит. И трубы на крыше тоже разваливаются, -- рассказала живущая в доме №38 пожилая женщина.

Дом №38 на улице Быкова

Сегодня в Нижнем Тагиле большое количество двух-, трехэтажных домов, которым более 50 лет. Управляющие компании отказываются от них, потому что жильцы имеют большие задолженности за коммунальные услуги и собранных денег недостаточно для обслуживания домов. По просьбе жителей, несмотря на расходы, муниципалитет вынужден брать такие дома под своё управление, чтобы те хоть как-то содержались.