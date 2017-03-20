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Новости Нижнего Тагила

Поджигатель иномарки попал на кадры видеонаблюдения на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

20 марта 2017, 10:45Добавить новость
авто,Нижний Тагил,поджог,транспорт,огонь,ггм,уральский проспект,криминал,иномарка,двор,видеонаблюдение
Инцидент произошёл 19 марта около дома №31 на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.  На кадрах, попавших в распоряжение редакции TagilCity.ru, можно отчётливо видеть злоумышленника, который после нескольких неудачных попыток поджигает припаркованную у подъезда дома иномарку. 

Распространившись, пламя привлекает внимание автовладельцев и жильцов дома. Первым отгоняет свой автомобиль мужчина, припарковавшийся рядом с машиной, которая была подожжена той злополучной ночью. 

Затем на шум выходят и другие автовладельцы. Один из них начал бить по колёсам припаркованных рядом автомобилей, чтобы спровоцировать срабатывание сигнализации. 

Несколько позже один из мужчин попытался сбить пламя с помощью огнетушителя, но ему это не удалось. Победить пламя смогли только пожарные. 

Официальные комментарии от инстанций, в том числе от полиции, будут получены журналистами TagilCity.ru позже.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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