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Новости Нижнего Тагила

Поджигателя иномарки из Нижнего Тагила разыскивает полиция: по факту поджога возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)

20 марта 2017, 14:00Добавить новость
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Напомним, инцидент с поджогом иномарки произошёл около 4 часов ночи 19 марта в одном из дворов на ГГМ в Нижнем Тагиле.

Журналисты TagilCity.ru составили тайминг инцидента для удобства в навигации при просмотре видео.

3:41:10 злоумышленник впервые появляется в кадре около иномарки и совершает какие-то манипуляции у колеса автомобиля.

3:47:05 после короткой отлучки злоумышленник возвращается с зажигалкой и предметом, похожим на емкость для транспортировки горючего.

3:47:05 злоумышленник поджигает колесо автомобиля.

3:48:05 злоумышленник покидает место преступления. Пламя распространяется по автомобилю.

3:49:52 яркое пламя от автомобиля переводит камеру наблюдения в дневной режим.

3:53:10 хозяин соседнего автомобиля отгоняет машину.

3:54:00 житель двора начал бить по колёсам припаркованных рядом автомобилей, чтобы спровоцировать срабатывание сигнализаций машин. 

3:56:40 водители своими силами пытаются потушить горящий автомобиль с помощью огнетушителя.

04:02:00 на место происшествия прибывают пожарные.

04:05:00 пламя ликвидировано пожарными.

04:17:00 на место происшествия прибывает карета скорой помощи.

  

Видео предоставлено редакции TagilCity.ru интернет-провайдером Convex.


В полицию сообщение об инциденте поступило в тот же день от пожарных. 

 

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 5:50 от пожарных. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила. 

 

Журналистам TagilCity.ru удалось выяснить, что сожженный автомобиль (Opel Astra) принадлежит женщине 1984 года рождения. Как женщина рассказала полицейским, автомобиль оставался припаркованным на этом месте с 1 марта.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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