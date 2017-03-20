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Новости Нижнего Тагила

Полицейский требовал взятку 136 тыс. рублей за покрытие незаконного бизнеса в Каменске-Уральском

20 марта 2017, 16:10Добавить новость
Свердловская область,Каменск-Уральский,взятка,полиция,коррупция,суд,уголовное дело,следственный комитет
При передаче взятки в Каменске-Уральском задержан майор полиции. Возбуждено уголовное дело.  Прокуратура Каменска-Уральского предъявила обвинение в получении взятки за незаконное бездействие сотруднику отдела противодействия коррупции полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, майор полиции выявил факт незаконной добычи скального грунта, производимой работниками одного из предприятий. 

Вместо объективного реагирования на незаконные действия полицейский потребовал у руководителя предприятия передать ему деньги в сумме 136 000 рублей. Взамен он пообещал скрыть обнаруженный факт незаконной деятельности, что позволило бы ООО продолжать добычу грунта и избежать ответственности за это. 

Когда директор предприятия передавал майору часть взятки – 50 000 рублей – полицейский был задержан сотрудниками УФСБ. На период расследования обвиняемый был освобожден от своих служебных обязанностей. 

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому может грозить до 8 лет лишения свободы, согласно УК РФ. 
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