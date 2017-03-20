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Новости Нижнего Тагила

Предприниматели продали 93-летней ветерану ВОВ опасные для ее здоровья медицинские приборы

20 марта 2017, 10:35Добавить новость
Свердловская область,Невьянск,ветеран,мошенники,здоровье,продажа,обман
В Невьянске прокуратура начала проверку по обращению ветерана ВОВ. Как сообщает надзорное ведомство, 93-летней женщине представителями ИП был продан медицинский аппарат, к лечению которым у нее имеются противопоказания. Женщина приобрела аппарат стоимостью 10 тыс. рублей, который осуществляет лечение токами надтональной частоты, но в ее возрасте такое лечение противопоказано.
 
Вместе с вышеуказанным аппаратом женщине продали второй по аналогичной стоимости, нанеся пенсионерке материальный вред в размере 21 600 рублей.
 
Продавцы не объяснил ветерану, для чего предназначены аппараты, какие они имеют противопоказания и как правильно их применять. Как сообщает сама потерпевшая, ее напугал грозный вид продавцов – довольно крупных молодых мужчин, и она быстрее отдала деньги.
 
Прокуратура Невьянска обратилась в суд с заявлением о взыскании в пользу пенсионерки, затраченных на покупку аппаратов, средств и 50 тыс. морального вреда.
 
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