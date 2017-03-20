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Новости Нижнего Тагила

Уральцы обнаружили призыв к суициду на упаковках жвачки (ФОТО)

20 марта 2017, 13:15Добавить новость
Свердловская область,Ирбит,жвачка,суицид,игра,опасность,дети,родители
В Свердловской области внимание общественности привлекла жвачка «Файв» от компании «Марс», по словам родителей свердловских детей, жвачка призывает к суициду. В рамках игры «Правда или действие» на обертке жвачки написаны странные вопросы: «Что надо успеть сделать перед смертью? Поделись этим в сети», «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи!», «Если бы сегодняшний день был последним в жизни, как бы ты его провел?»
 
Как сообщили в торговой сети «Монетка», жвачку уже сняли с продажи, и компания «Марс» отзывает из России опасную продукцию. 
 
Как пишет портал Ура.ру, жителей Свердловской области в минувшие выходные обеспокоили еще и объявления в общественных местах и соцсетях о готовящейся акции суицида среди подростков. Однако в правоохранительных органах сообщили, что не знают, откуда взялась пугающая информация – она не является официальной. 

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Фото: соцсети Ирбита
© TagilCity.ru
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