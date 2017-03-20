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Новости Нижнего Тагила

Житель Ивделя приревновал жену к собутыльнику и зарезал его

20 марта 2017, 14:00Добавить новость
Свердловская область,Ивдель,убийство,труп,смерть,уголовное дело,ревность,алкоголь,ножевое ранение
54-летнему жителю Ивделя, который обвиняется в убийстве 37-летнего знакомого, предстоит предстать перед судом.  Следствием установлено: 13 декабря 2016 года в своей квартире житель Ивделя убил своего знакомого, приехавшего к нему в гости. Во время пьяного застолья произошел конфликт, возникший между мужчинами из-за ревности хозяина жилища к гостю. 

54-летний мужчина ранил своего оппонента в грудь кухонным ножом. Пытаясь спастись от дальнейшей расправы, потерпевший выпрыгнул из окна квартиры со второго этажа, но, пройдя небольшое расстояние от дома, упал и умер. 

Позже злоумышленника поймали полицейские и доставили в отделение полиции. В настоящее время собрана доказательная база по уголовному делу об убийстве, утверждено обвинительное заключение, как сообщает СУ СК Свердловской области. Материалы дела направлены в суд. 

Напомним, подобный случай произошел 8 марта в Нижней Салде. Тогда подозреваемый оттащил тело убитого к дороге, где его заметил проезжающий водитель. 
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