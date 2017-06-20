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Новости Нижнего Тагила

5 000 рублей штрафа получил коллектор из Екатеринбурга за два телефонных звонка должнику

20 июня 2017, 17:55Добавить новость
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Два звонка в сутки обошлись сотруднику коллекторского агентства из Екатеринбурга в 5 000 рублей штрафа. 

С целью побуждения погасить задолженность, коллектор Тимофей З. из Екатеринбурга два раза за день позвонил должнику. Тем самым, нарушил законодательство. Согласно закону, сотрудник коллекторского агентства не имеет право звонить должнику чаще, чем один раз в сутки.

Объясняя свой поступок, Тимофей З. отметил, что он позвонил клиенту второй раз, потому, что не смог донести сразу в полном объеме всю информацию. Тем не менее, мужчина был оштрафован на 5 000 рублей, согласно КоАП РФ.  

Напомним, обратиться с жалобой на действия юридических лиц по взысканию кредиторской задолженности можно по адресу: Екатеринбург, Пролетарская,7, отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц. Телефон: 8 (343) 362 27 56, e-mail: mail@r66.fssprus.ru .

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