Банда на велосипедах была задержана за попытку ограбления банка в Екатеринбурге (ФОТО)

Инцидент произошёл 17 июня. Трое злоумышленников на велосипедах подъехали к банку и вошли в офис, вооруженные предметами, похожими на пистолеты. Они стали требовать деньги и угрожать. В это время четвертый сообщник был на улице и контролировал обстановку. Однако похитителей вдруг что-то насторожило и они удалились без добычи.



Полицейские, прибывшие на место, задержали одного из соучастников рядом с офисом финансовой организации. Остальные грабители были задержаны в других частях города.



Все подозреваемые находятся под стражей, передает полковник Горелых - пресс-секретарь МВД по региону. Есть вероятность, что они причастны к иным подобным преступлениям. Членам банды грозит до 15 лет свободы за разбой в особо крупном размере.

Фото: пресс-служба МВД России по региону