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Новости Нижнего Тагила

Банда на велосипедах была задержана за попытку ограбления банка в Екатеринбурге (ФОТО)

20 июня 2017, 07:30Добавить новость
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Свердловские полицейские накануне по «горячим следам» задержали велосипедистов, которые намеревались совершить ограбление банка в столице Урала.

Инцидент произошёл 17 июня. Трое злоумышленников на велосипедах подъехали к банку и вошли в офис, вооруженные предметами, похожими на пистолеты. Они стали требовать деньги и угрожать. В это время четвертый сообщник был на улице и контролировал обстановку. Однако похитителей вдруг что-то насторожило и они удалились без добычи.


Полицейские, прибывшие на место, задержали одного из соучастников рядом с офисом финансовой организации. Остальные грабители были задержаны в других частях города.

 

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Все подозреваемые находятся под стражей, передает полковник Горелых - пресс-секретарь МВД по региону. Есть вероятность, что они причастны к иным подобным преступлениям. Членам банды грозит до 15 лет свободы за разбой в особо крупном размере.

 

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Фото: пресс-служба МВД России по региону
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