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Экс-полицейский из Асбеста скончался в больнице после аварии с лосём (ФОТО)

20 июня 2017, 07:15Добавить новость
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В Асбесте накануне в больнице скончался 27-летний экс-полицейский, который попал в аварию с лосём.

ДТП произошло ещё 17 мая. Лось неожиданно выбежал на дорогу перед ВАЗ-21099, за рулём которого находился Артём Кондовин. Он был госпитализирован в больницу с серьезной травмой позвоночника.

При жизни молодей человек занимался автоспортом.

Друзья устроили акцию и автопробег под девизом «Артём жив и здоров», чтобы собрать деньги на лечение пострадавшему. Однако врачи не смогли помочь Артёму, его травма оказалась слишком серьезной.

 

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Фото: социальные сети
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