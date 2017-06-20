Экс-полицейский из Асбеста скончался в больнице после аварии с лосём (ФОТО)

ДТП произошло ещё 17 мая. Лось неожиданно выбежал на дорогу перед ВАЗ-21099, за рулём которого находился Артём Кондовин. Он был госпитализирован в больницу с серьезной травмой позвоночника.



При жизни молодей человек занимался автоспортом.



Друзья устроили акцию и автопробег под девизом «Артём жив и здоров», чтобы собрать деньги на лечение пострадавшему. Однако врачи не смогли помочь Артёму, его травма оказалась слишком серьезной.

Фото: социальные сети