Кражи из строящихся домов в Нижнем Тагиле раскрыты: полиция с поличным задержала двух ранее судимых мужчин (ФОТО)

В начале июня 2017 года 37-летний житель Нижнего Тагила обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что у него с территории строящегося дома в поселке Запрудном украли профильные трубы. Причиненный ему ущерб заявитель оценил в 30 000 рублей.





Сыщики просмотрели видеозаписи на камере наблюдения владельца и заметили на них двух мужчин, вручную выносивших металлические конструкции.



Проанализировав время совершения преступления, сотрудники угро решили, что преступники спрятали украденное где-то поблизости и обнаружили «схрон», забросанный ветками.





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»





Несколько часов они прождали преступников на месте обнаружения украденного. И дождались. В 16 часов к месту «схрона» подъехал грузовик. Мужчины начали грузить трубы и были задержаны полицейским с поличным.





Задержанными оказались жители ГГМ 33 и 37 лет, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления. Было возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших допросов была установлена причастность одного из похитителей еще к одной краже: в конце мая в том же поселке со стройки были похищены электроинструменты и 500 м медного кабеля на сумму 30 000 рублей.





Часть похищенного была изъята из нелегального пункта приема металла. Оба подозреваемых отпущены под подписку о невыезде, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».