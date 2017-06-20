Ранее судимого наркоторговца изобличили сотрудники полиции Нижнего Тагила

Сотрудники полиции Нижнего Тагила изобличили сбытчика наркотиков.

Как сообщает МВД «Нижнетагильское», накануне в гаражном кооперативе по ул. Октябрьской революции сотрудники Росгвардии заметили иномарку. Ее владелец проявил беспокойство при виде правоохранителей и предпринял попытку скрыться. Он был задержан.





Прибывшие на место сотрудники полиции досмотрели машину и обнаружили в ней пакет с веществом растительного происхождения, предположительно являющимся наркотиком.





Мужчину доставили в полицию, где в личных вещах обнаружили у него еще 6 грамм наркотического вещества. Личность мужчины установлена. Это ранее судимый житель Старателя. Он признался, что торговал наркотиком через интернет и уже 10 лет употребляет сам.





Установлено, что задержанный приобретал наркотик через закладки, а потом занимался его дальнейшим распространением аналогичным способом. Используя сведения, имеющиеся в телефоне у мужчины, правоохранители обнаружили его тайники и изъяли еще около 10 грамм наркотического вещества. Возбуждено уголовное дело.