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Новости Нижнего Тагила

Организатор и участники массовых беспорядков в Рефтинском спецучилище предстанут перед судом

20 июня 2017, 11:45Добавить новость
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Пятеро воспитанников Рефтинского училища закрытого типа предстанут перед судом в Асбесте за организацию и участие в массовых беспорядках. 

Напомним, 31 августа 2016 года не менее 60 воспитанников устроили в Рефтинском учебном заведении закрытого типа беспорядки в связи с недовольством режима, действующего в училище.

Формальным поводом к началу массовых беспорядков должно было стать заведомо незаконное требование к руководству учреждения о замене керамической посуды на металлическую.

Сначала подростки устроили погром в столовой, повредив и уничтожив имущество, причинив ущерб учебному заведению на сумму более 258 000 рублей. А в ночь на 1 сентября 34 воспитанника самовольно покинули территорию закрытого училища, после чего были задержаны полицейскими и возвращены обратно.

В ночь с 1 на 2 сентября еще 13 подростков покинули территорию Рефтинского спецучилища и также возвращены на территорию учреждения.

Следствие установило неформального лидера, организовавшего массовые беспорядки, и еще четверых самых активных участников противозаконных действий. Им предъявлено обвинение, возбуждены уголовные дела. Подросткам предстоит предстать перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

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