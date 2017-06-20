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Новости Нижнего Тагила

Погибшей в утреннем ДТП в Нижнем Тагиле 20 июня оказалась пожилая пассажирка Renault Logan (ФОТО)

20 июня 2017, 14:40Добавить новость
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В смертельном ДТП, произошедшем утром 20 июня в Нижнем Тагиле, погибла 76-летняя женщина. 

Напомним, в 9 часов утра 20 июня на перекрестке улиц Садоводов-Южный подъезд в Нижнем Тагиле произошла авария. Столкнулись легковой и грузовой автомобили - Renault Logan и Scania Р400.

75-летний водитель Renault Logan не предоставил преимущество при совершении левого поворота двигающемуся навстречу грузовому автомобилю. Scania проезжала на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель легкового авто получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Его спутница – 76-летняя женщина – скончалась на месте происшествия от полученных травм.

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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД Свердловской области

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