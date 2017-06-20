| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Смертельное ДТП произошло на Южном въезде в Нижний Тагил: столкнулись Renault Logan и Scania (ФОТО)

20 июня 2017, 10:20Добавить новость
авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,Нижний Тагил,дтп,смерть,южный въезд,Красноармейская
Авария произошла утром у пересечения улицы Красногвардейская со Свердловским шоссе на Южном въезде в Нижний Тагил.

В столкновении, произошедшем ранним утром, приняли участие автомобили Renault Logan и Scania. 

 

По предварительным данным, большегруз Scania ехал в сторону Екатеринбурга по ул. Фестивальная, а водитель Renault Logan осуществлял поворот со Свердловского шоссе на ул. Красногвардейская, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.


Руководитель отдела пропаганды сообщил, что в результате ДТП погиб человек.

 

В ДТП погиб человек. Информация о поле и годе рождения погибшего будет предоставлена позже. В настоящее время на месте работают медики, -- отметил Сергей Бернгардт в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

 

авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,Нижний Тагил,дтп,смерть,южный въезд,Красноармейская

Фото: 20 июня, 2017 г.


О подробностях трагедии портал TagilCity.ru расскажет позднее.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Два пешехода попали под колёса в центре Нижнего Тагила на дороге у Тагильской лагуны (ВИДЕО) 22 декабря 2016, 18:05 2
Один человек погиб и двое ранены в утреннем ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО) 5 октября 2016, 11:20 6
11 наездов на пешеходов в ночное время произошли в Нижнем Тагиле с начала года сегодня, 08:45 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 329
Подписаться на новости