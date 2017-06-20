Смертельное ДТП произошло на Южном въезде в Нижний Тагил: столкнулись Renault Logan и Scania (ФОТО)

В столкновении, произошедшем ранним утром, приняли участие автомобили Renault Logan и Scania.

По предварительным данным, большегруз Scania ехал в сторону Екатеринбурга по ул. Фестивальная, а водитель Renault Logan осуществлял поворот со Свердловского шоссе на ул. Красногвардейская, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.



Руководитель отдела пропаганды сообщил, что в результате ДТП погиб человек.

В ДТП погиб человек. Информация о поле и годе рождения погибшего будет предоставлена позже. В настоящее время на месте работают медики, -- отметил Сергей Бернгардт в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Фото: 20 июня, 2017 г.



О подробностях трагедии портал TagilCity.ru расскажет позднее.