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Новости Нижнего Тагила

Два года тюрьмы грозят пенсионеру из Ревды за незаконную ловлю рыбы (ФОТО)

20 июня 2017, 17:20Добавить новость
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Ревдинский пенсионер может отправиться в тюрьму за то, что рыбачил в запрещенное для этого время.

64-летний рыбак из Ревды отправился вместе со своим приятелем на вечернюю рыбалку. Для этого было выбрано Волчихинское водохранилище.

Но заполучить желаемый улов рыбакам-браконьерам не удалось. Сейчас у рыбы – период нереста, и рыбалка в это время запрещена.

Прямо в момент снятия сетей появились полицейские вместе с сотрудниками ведомств, занимающихся охраной животного мира.

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Фото: «Наша газета»


У пенсионера конфисковали снасти, лодку, выпустили в воду улов. Ему еще и может грозить срок лишения свободы – до 2-х лет, сообщает «Екатеринбург в эфире». Пожилой человек раскаялся в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

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