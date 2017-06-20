Два года тюрьмы грозят пенсионеру из Ревды за незаконную ловлю рыбы (ФОТО)

Ревдинский пенсионер может отправиться в тюрьму за то, что рыбачил в запрещенное для этого время.
64-летний рыбак из Ревды отправился вместе со своим приятелем на вечернюю рыбалку. Для этого было выбрано Волчихинское водохранилище.
Но заполучить желаемый улов рыбакам-браконьерам не удалось. Сейчас у рыбы – период нереста, и рыбалка в это время запрещена.
Прямо в момент снятия сетей появились полицейские вместе с сотрудниками ведомств, занимающихся охраной животного мира.
Фото: «Наша газета»
У пенсионера конфисковали снасти, лодку, выпустили в воду улов. Ему еще и может грозить срок лишения свободы – до 2-х лет, сообщает «Екатеринбург в эфире». Пожилой человек раскаялся в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.