Ожоги 80% тела получил 57-летний мужчина при пожаре в коммунальной квартире в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В коммунальной квартире в Нижнем Тагиле произошел пожар. В результате двое человек получили ожоги и отравление.

В 10:05 20 июля на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре. В одной из квартир коммунального дома на Первомайской произошло возгорание.





На место ЧП выехал караул пожарной части №9. В 10:27 удалось полностью ликвидировать пожар. Площадь возгорания составила 4 кв. м.



Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.





Погибших нет, но двое находившихся в помещении мужчин пострадали. Один из них, 57-летний тагильчанин, получил 80% ожогов тела и отравление продуктами горения. Он отправлен в Демидовскую больницу в тяжелом состоянии. Второй – с признаками отравления продуктами горения - в токсикоцентр.





Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО