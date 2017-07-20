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Новости Нижнего Тагила

Ожоги 80% тела получил 57-летний мужчина при пожаре в коммунальной квартире в Нижнем Тагиле (ФОТО)

20 июля 2017, 16:45Добавить новость
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В коммунальной квартире в Нижнем Тагиле произошел пожар. В результате двое человек получили ожоги и отравление. 

В 10:05 20 июля на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре. В одной из квартир коммунального дома на Первомайской произошло возгорание.

На место ЧП выехал караул пожарной части №9. В 10:27 удалось полностью ликвидировать пожар. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Погибших нет, но двое находившихся в помещении мужчин пострадали. Один из них, 57-летний тагильчанин, получил 80% ожогов тела и отравление продуктами горения. Он отправлен в Демидовскую больницу в тяжелом состоянии. Второй – с признаками отравления продуктами горения - в токсикоцентр. 

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Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО

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